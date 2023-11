LE FOTO

Incidente stradale nella prima serata di giovedì lungo la statale Flaminia, nei pressi di Foligno, all’altezza del chilometro 148+800. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi lungo la carreggiata. Soccorso dagli operatori del 118, è stato condotto in ospedale e le sue condizioni – fortunatamente – non preoccupano. Sul posto, per soccorsi, rilievi e gestione della viabilità, si sono portati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale.