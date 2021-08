Foligno, tenta il furto ma viene scoperto e morde il commerciante

La polizia di Foligno ha arrestato un 33enne italiano per tentata rapina impropria. L’uomo – già noto alle forze dell’ordine per furti, rapine e per reati in materia di stupefacenti – si è introdotto in un negozio gestito da un cittadino cinese dove, approfittando della sua momentanea assenza, ha prelevato il fondo cassa pari a 140 euro.

La tentata rapina

Il commerciante, però, è rientrato prima che il ladro potesse allontanarsi e si è quindi messo davanti all’uscita del negozio per impedirgli la fuga. A quel punto, per farsi largo e fuggire, il 33enne ha aggredito il commerciante prendendolo più volte a spintoni ed addirittura mordendolo al braccio e alla spalla. La fuga del ladro è durata poco perché, allertati da un passante, gli agenti del commissariato sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo a pochi metri dall’esercizio commerciale.

L’arresto

A seguito di tutti gli accertamentim il 33enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Spoleto. Peraltro è risultato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e per questo è stato anche denunciato.