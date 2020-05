Foligno, trovata morta la piccola scomparsa

Sul fatto che si sia trattato di un incidente i carabinieri sembrano non avere dubbi. Ma resta da ricostruire il come e soprattutto il perché la bimba di tre anni, morta nel primo pomeriggio di martedì a Foligno, abbia fatto oltre due chilometri a piedi, allontanandosi da casa e addentrandosi, pare attraverso un piccolo buco fra la rete e lo sterrato, nel giardino di un agriturismo per poi cadere e annegare nella piscina lasciata incustodita e ancora piena d’acqua.

Il ritrovamento

L’hanno avvistata poco prima delle 17 i carabinieri che si erano alzati in volo con un elicottero: nell’acqua hanno notato prima i cani, poi il corpicino della piccola. I due animali sono rimasti accanto a lei, probabilmente hanno provato a salvarla, poi l’hanno vegliata fino all’arrivo dei soccorsi mentre il terzo era tornato indietro, chissà, forse per provare a segnalare che era accaduto qualcosa.

L’allarme

Le sue tracce si erano perse nella tarda mattinata di martedì, in località Poggiarello (Foligno). Ed è stato proprio il rientro di uno dei tre cani con cui la piccola stava giocando – lo faceva spesso a quanto pare – nei pressi della sua abitazione, a far scattare l’allarme. Immediate, dopo la denuncia, sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri della compagnia di Foligno, con il comandante Alessandro Pericoli Ridoldini, quello del Nor Alberto Bazzurri, i vigili del fuoco di Foligno e Gaifana e la polizia di Stato.

Era già morta

La villa, in località Ponte Centesimo, in quel momento era vuota, per questo nessuno si era accorto di nulla. Inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118, che hanno pure tentato di rianimarla sul posto. Purtroppo era già morta.