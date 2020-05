Foligno, trovata morta la piccola scomparsa

Le sue tracce si erano perse nella tarda mattinata di martedì, in località Poggiarello (Foligno). La piccola – una bambina di appena 3 anni – stava giocando insieme ai cani di famiglia, nei pressi della sua abitazione, quando era improvvisamente sparita. Immediate le ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia di Foligno, con il comandante del Nor Alberto Bazzurri, dei vigili del fuoco di Foligno e Gaifana – anche con l’ausilio di un elicottero alzatosi da Arezzo – e della polizia di Stato. Purtroppo lo stesso pomeriggio, la tragica scoperta. La piccola è stata ritrovata senza vita poco prima delle ore 17 all’interno di una vasca d’acqua di una struttura non distante dalla sua abitazione: inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118. Per la bambina non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Articolo in aggiornamento