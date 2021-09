Folle inseguimento fra Ciconia e Orvieto: un sabato ad alto rischio

Serata davvero concitata quella di sabato ad Orvieto, dove fra Ciconia e il centro storico è andato in scena un vero e proprio inseguimento di un’auto sospetta da parte del comandante della polizia Stradale di Orvieto – in borghese – Stefano Spagnoli e delle pattuglie del commissariato orvietano.

L’inizio

Tutto sarebbe partito da quando, intorno alle 20 di sabato, l’auto sospetta – un’Audi A6 di colore nero e con tre persone a bordo – è stata notata in zona Ciconia. La segnalazione è giunta allo stesso Spagnoli che ha dato il là all’inseguimento, a cui si sono poi aggiunti i colleghi della Volante. L’Audi è stata vista sfrecciare a velocità folli verso Orvieto e poi nel centro storico, anche contromano, nelle vie più popolate della ‘movida’, fra tavoli e persone che si trovavano lì a cena o per prendere un aperitivo.

Le ipotesi

Ad un certo punto l’auto si è fermata nei pressi del Comune, due dei soggetti a bordo sono fuggiti a piedi fra la gente e l’uomo alla guida è poi ripartito a tutta birra. Alla fine sono tutti riusciti a far perdere le proprie tracce. Per il momento, visto che le indagini sono in corso. Di certo è stato corso un pericolo vero in ragione della condotta di guida dissennata da parte del gruppetto. Fra le ipotesi, quella che si trattasse di una banda di malviventi che stava preparando, ‘studiando’ un colpo in zona Ciconia. E che non si aspettava di essere ‘scoperta’.