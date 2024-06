Fondazione Carit Terni dona 20 mila euro per il volontariato

L’intero ricavato della vendita dei cataloghi della mostra ‘Amarsi’, così come deliberato dal consiglio di amministrazione, è stato devoluto dalla Fondazione Carit a tre associazioni del territorio. «Durante il periodo di apertura al pubblico della mostra ‘Amarsi. L’Amore nell’arte da Tiziano a Banksy’, terminata lo scorso 7 aprile, sono stati venduti – ha evidenziato il presidente Luigi Carlini – ben 839 cataloghi per un importo totale di 16.780 euro. La Fondazione, come avvenuto in occasione di precedenti mostre e previa delibera del consiglio di amministrazione, ha destinato l’intero importo, suddiviso in egual misura, alle associazioni di volontariato Aquamadre Terni Odv, Lega italiana lotta contro i tumori organizzazione di volontariato sezione provinciale di Terni – Lilt Odv e Nuova Vita Onlus per le case di accoglienza di Terni, per lo svolgimento della loro attività benefica». Un’altra donazione, cui la Fondazione si è impegnata in prima linea, è quella relativa al ricavato della vendita dei biglietti per l’ingresso all’evento sportivo ‘Trofeo world Kick boxing Xfc championship fondazione Carit città di Terni – Titolo mondiale professionisti di Kick boxing K-1’, che si è svolta il 9 marzo 2024 al PalaTerni e sostenuto dalla Fondazione. La scelta del presidente Carlini e del campione in carica Mirko Gori dell’associazione Fight club di Spoleto è ricaduta sulla Comunità di Sant’Egidio Terni Odv, a cui verrà donata la metà dell’importo pari a 4.200 euro.

