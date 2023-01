Fondazione Sbrolli: risultati e obiettivi fra solidarietà, cultura ed eventi per Terni

della Fondazione ‘Fulvio Sbrolli’

Comunichiamo con soddisfazione i risultati ottenuti e i progetti realizzati durante i suoi primi mesi di attività sul territorio ternano. Numerosa la partecipazione della cittadinanza ai laboratori gratuiti Terni FamilyLab: il laboratorio di aiuto compiti è frequentato da 13 allievi, di cui 4 della scuola primaria, 6 della scuola media e 3 delle scuole superiori; il laboratorio musicale è frequentato da 19 ragazzi dai 6 ai 16 anni, suddivisi tra pianoforte, chitarra, sassofono, clarinetto e percussioni e 15 bambini partecipano al coro. Per l’attivazione dei laboratori si ringraziano tutti i docenti volontari che hanno offerto il loro contributo e la Fondazione Carit, che ne ha permesso la realizzazione.

Il mese di dicembre e i primi giorni del nuovo anno hanno visto l’intensificarsi delle attività e delle iniziative. La Fondazione ha contribuito con piacere al progetto di Terni Identitaria che ogni anno, in occasione del Natale, porta giocattoli e doni ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Dalle signore del gruppo ‘over green’ della Fondazione, sono stati realizzati dei lavori artigianali, poi donati alla parrocchia di San Cristoforo per farne una vendita di beneficenza. Nei giorni precedenti il Natale è stata fatta una donazione al monastero delle Carmelitane Scalze della Macchia di Bussone e sono stati distribuiti, ad alcune famiglie ternane, buoni spesa da poter utilizzare presso le principali catene di distribuzione.

Un ringraziamento speciale va ai cittadini, ai volontari e ai tanti collaboratori che hanno reso possibile la straordinaria raccolta fondi iniziata con la degustazione dei vini, organizzata dalla Fondazione il 3 dicembre scorso e che, proseguita per tutto il mese, si è conclusa lo scorso 5 gennaio con l’estrazione dei vincitori della riffa di beneficenza. Il 5 gennaio, inoltre, ha avuto luogo il Concertino della Befana, tenuto dal coro delle voci bianche dei bambini della Fondazione, al termine del quale sono stati distribuiti doni a tutti i bambini presenti… direttamente dalla Befana che è stata così gentile da farci visita!

Siamo inoltre orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione dell’evento che l’associazione italiana famiglie ADHD ha in programma per il 17 febbraio presso la sala del Caffè Letterario della bibliomediateca comunale. Oltre a mantenere attivi i workshop di Terni FamilyLab, tanti sono i nuovi progetti che la Fondazione ha intenzione di offrire alla città. Cominceranno infatti nel mese di febbraio anche i laboratori di informatica per adulti e i corsi teatrali rivolti a tutte le età, cosi come i corsi di fotografia e di fumetto. Numerose saranno anche le iniziative dedicate a tutta la cittadinanza, che inizieranno con un open day di teatro in programma per il 20 e 21 gennaio, dalle ore 16 alle 20 presso la sede della Fondazione (in via Galvani 19), cui seguirà l’evento di Musica & Poesia previsto per l’8 febbraio. Con il mese di febbraio riprenderanno anche gli appuntamenti culturali del mercoledì che vedranno alternarsi l’opera lirica ad incontri dedicati ad argomenti specifici.