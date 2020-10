Fontana Tacito, seduta lapidea e canalina per 107.000 euro

Lavori complementari per il recupero della canalina laterale di sfioro delle acque di scorrimento sul mosaico e della seduta lapidea di coronamento. Per un totale di 107.516 euro: nuovo passaggio per la VI° fase dell’opera di riqualificazione della fontana di piazza Tacito, a Terni, con l’approvazione odierna del progetto esecutivo. Uno step che arriva in seguito alla rimozione della superficie musiva, del trasporto nel cantiere di Papigno – saranno restaurati – e la creazione dei nuovi mosaici da posizionare.

MAGGIO 2020, CAMBIA LA STORIA PER IL TUNNEL: PROGETTO MODIFICATO

LA GARA PER L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE

Intanto si scava

Nel contempo proseguono i lavori per il ‘famoso’ tunnel – il vecchio scavo, sul quale l’opera era stata avviata nell’estate 2019 per poi essere subito bloccata, sarà chiuso – utile in futuro anche per visite underground. Come noto l’ingresso al vano tecnico è stato spostato in direzione edicola a differenza della prima ipotesi. A stretto giro è prevista inoltre la demolizione e successiva ricostruzione del castello, la realizzazione del massetto per l’alloggiamento della nuova superficie musiva e l’installazione dell’impianto di trattamento delle acque. Per il completamento generale non se ne parla prima del 2021.