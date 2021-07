Fontivegge, musica e assembramenti: bar chiuso per 5 giorni

Nella notte tra domenica e lunedì gli agenti di polizia di Perugia hanno scoperto che da un bar nel quartiere Fontivegge si sentiva della musica ad alto volume. Entrati all’interno gli agenti hanno scoperto che era stata allestita una postazione con un dj e che erano presenti circa 50 persone, assembrate e senza mascherine. Dopo una serie di accertamenti, lunedì mattina, gli agenti – su disposizione del questore Antonio Sbordone – hanno fatto chiudere il bar per cinque giorni, come previsto dalle vigenti normative in materia anti-Covid.

