Fossato di Vico, trova auto ribaltata e senza nessuno a bordo

Incidente stradale ‘misterioso’ a Fossato di Vico (Perugia): nella prima mattinata di domenica, un passante si è reso conto che c’era un’auto – un’Audi A7 – ribaltata fuori strada ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana che hanno riscontrato la presenza del veicolo incidentato ma anche il fatto che a bordo non vi fosse nessuno. Ignoto, al momento, quando il sinistro sia accaduto e se ci siano feriti (eventualmente già trasportati in ospedale dal 118 o recatisi autonomamente). Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Gubbio.

