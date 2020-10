Campo di Collescipoli, si punta al bando ‘Sport e periferie’

Un progetto – in linea tecnica – per la progettazione definitiva ed esecutiva da 700 mila euro per la riqualificazione del ‘Bernardini’ di Collescipoli. Lo ha approvato mercoledì mattina la giunta comunale a Terni: per il restyling dell’impianto sportivo si punta sulla partecipazione al bando ‘Sport e periferie’ 2020 della presidenza del Consiglio dei ministri.

NOVEMBRE 2019, IL CONFRONTO SUL ‘BERNARDINI’: «ZERO FONDI»

Cosa prevede il progetto

Focus – fa sapere palazzo Spada – sul rifacimento del campo da calcio a 11, attualmente in terra battuta, con un nuovo manto in erba sintetica, la ristrutturazione degli spogliatoi, oggi in stato di degrado, e la riqualificazione delle aree a verde circostanti ora ricoperte da una folta vegetazione infestante. «L’amministrazione comunale – il commento dell’assessore Benedetta Salvati – ha lavorato tramite gli uffici tecnici del mio assessorato per partecipare al bando con una proposta importante, anche a livello economico, relativa all’impianto di Collescipoli, perché riteniamo che questa proposta abbia una forte attinenza con le tematiche del bando stesso, che puntano molto sull’abbinamento tra recupero degli impianti sportivi e recupero urbanistico e sociale. Speriamo dunque che la sua validità venga riconosciuta e che la proposta venga inserita tra quelle da finanziare».