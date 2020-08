Scempio a Collescipoli, ‘Mi Rifiuto’ in azione

‘Insoliti’ ritrovamenti come di consueto. Box per bambini, un contenigore frigo, secchio con vernice, vestiti, coperte, utensili per la cucina, cd, il pianale di un’auto e tanti sacchi: tutto ripulito dai volontari civici di ‘Mi Rifiuto’, in azione giovedì pomeriggio a Terni nell’area boschiva a due passi dalla strada Collescipolana. In due ore di attività è stato restituito il decoro alla zona, segnalata di recente da un video di Stefano ‘Squarke’ Vitaloni.

La pulizia

L’intervento è stato organizzato in meno di 24 ore con il supporto di Asm, della proloco di Collescipoli – guidata da Roberto Laurenzi – e dei volontari dell’associazione ‘L’Astrolabio’ del presidente Giuseppe Rogari. Oltre venti le persone impegnate, giovani compresi: «I due fontanili presenti avrebbero dovuto avere tutt’altro rispetto da parte dei cittadini al giorno d’oggi, sia per l’utilità pratica che hanno rappresentato in passato sia per essere diventati un importante baluardo a ricordo di un passato dove c’era, senz’altro, un rispetto diverso per il prossimo e per l’ambiente», commenta ‘Mi Rifiuto’.

L’operatore dell’Asm ha poi portato via – due viaggi – i circa 10 metri cubi di materiali raccolti. In loco anche gli agenti della polizia Locale: per loro ed i carabinieri forestali – hanno monitorato il sito alla ricerca dei responsabili dello scempio – c’è il ringraziamento di ‘Mi Rifiuto’. Prossimo appuntamento lunedì mattina alle 8 in via XX Settembre per la pulizia dei giardini.