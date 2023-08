Incidente stradale nella giornata di domenica a San Martino in Campo (Perugia). Si è trattato di uno scontro frontale fra due autovetture e il bilancio riferito dai vigili del fuoco di Perugia, intervenuti sul posto, è di una donna rimasta ferita in maniera non grave e affidata alle cure degli operatori del 118. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati eseguiti dagli agenti della polizia Locale.

