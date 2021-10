Frontale auto-moto fra Terni e Stroncone: due persone in ospedale

Violento scontro frontale lungo la strada provinciale 16 – vocabolo Termine – nel tardo pomeriggio di martedì nel territorio comunale di Stroncone. L’impatto, frontale, è stato fra una moto Honda con in sella un uomo di 35 anni originario di Spoleto residente a Terni, che procedeva in direzione Stroncone, ed una Ford Fiesta condotta da un 29enne originario della Sardegna che scendeva verso Terni. Il centauro, cosciente, è stato soccorso da alcuni passanti e quindi dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ per le cure del caso. Ferito, in maniera meno seria, anche il giovane al volante della Fiesta: è stato condotto in ospedale. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per le necessarie operazioni di messa in sicurezza ed i carabinieri della Compagnia di Terni con personale dei comandi stazione di Stroncone e di Collescipoli per i rilievi e la gestione della viabilità. Presenti a supporto anche gli agenti della polizia Locale di Terni. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista – per cause in corso di accertamento – ha invaso la carreggiata opposta, innescando il sinistro.

