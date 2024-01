Violento frontale nel primo pomeriggio di sabato lungo la SS3bis a Ponte San Giovanni, in direzione Foligno. Per cause in fase di accertamento un’auto ha invaso il senso di marcia opposto – passando nel bypass -, poi l’urto con un’altra vettura: due le persone affidate alle cure degli operatori sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

