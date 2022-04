Frontale nel Folignate: muore ex assessore. Grave un 22enne

Grave incidente stradale – un tremendo frontale fra due autovetture – nella tarda serata di giovedì, poco dopo le ore 22.30, lungo la strada statale 3 Flaminia, nel Folignate. Pesante il bilancio che parla di un morto ed un ferito grave: si tratta dei conducenti – viaggiavano da soli – dei due veicoli coinvolti nel sinistro. La vittima è Gianluca Graciolini, 52 anni, ex assessore e consigliere comunale a Gualdo Tadino, ora impegnato per l’Arci, in particolare nell’accoglienza dei profughi. Gravemente ferito un 22enne, al volante dell’altra vettura.

L’incidente

Il sinistro è accaduto nei pressi di Ponte Centesimo, intorno alle 22.30 di giovedì, alle porte di Valtopina. Purtroppo per Gianluca Graciolini non c’è stato nulla da fare: troppo violento l’impatto che lo ha ucciso sul colpo. Il conducente dell’altra auto – un ragazzo di 22 anni – è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno. Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione – riferisce la Usl Umbria 2 – dopo aver subito un doppio intervento chirurgico per la stabilizzazione e il trattamento di lesioni interne endoaddominali e fratture agli arti inferiori. Le sue condizioni cliniche sono attentamente monitorate dai sanitari dell’ospedale di Foligno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco folignati, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia Stradale per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il cordoglio del sindaco Presciutti

Tanti i ricordi e le testimonianze commosse, anche via social, da parte di familiari, amici e colleghi che hanno condiviso con lui un percorso umano, professionale e politico. «Ieri sera (giovedì, ndR) – scrive il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – ci eravamo dati appuntamento per oggi. Avevamo tante cose da fare, progetti per affrontare le emergenze, stare al fianco dei più deboli ed emarginati. Siamo cresciuti insieme e abbiamo condiviso tante battaglie a viso aperto, sempre dalla stessa parte, sempre col sorriso sulle labbra. Da oggi – conclude il primo cittadino gualdese – mi sento più solo e triste ma quelle battaglie continuerò a portarle avanti sapendo che ti avrò sempre al mio fianco».