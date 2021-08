Frontale sulla Flaminia a Nocera Umbra: muore 56enne romano

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì lungo la strada statale 3 ‘Flaminia’ all’altezza del chilometro 175, fra Nocera Umbra e la frazione di Gaifana (Gualdo Tadino), in provincia di Perugia. L’impatto, frontale e particolarmente violento, è stato fra due autovetture. Pesante il bilancio: una persona è deceduta e altre due sono rimaste gravemente ferite e quindi trasportate in ‘codice rosso’, una all’ospedale di Perugia e l’altra in quello di Terni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 – anche con l’elisoccorso ‘Icaro’ -, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana e le forze dell’ordine – la polizia Stradale di Foligno con i colleghi del commissariato in supporto – per i necessari rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti di polizia giudiziaria.

I dettagli

Secondo quanto ricostruito dalla Stradale, l’impatto – frontale – è stato fra una Ford Fiesta con a bordo un uomo di 56 anni ed una donna di 55, entrambi della provincia di Roma, ed una Nissan Qashqai condotta da un 53enne della provincia di Ancona. A perdere la vita è stato il primo, il 56enne, per il quale ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Gravi, come detto, gli altri due coinvolti nel sinistro. La Ford Fiesta viaggiava in direzione Foligno mentre la Nissan verso Gualdo Tadino.