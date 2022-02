Frontale Terni-Narni, 45enne denunciato: positivo a droga e alcol

C’è un denunciato – si tratta di uno dei coinvolti, un uomo di 45 anni di Terni già noto alle forze dell’ordine – per l’incidente stradale accaduto nella notte fra mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio lungo la statale Flaminia, fra Terni e Narni, all’altezza della frazione di Ponte San Lorenzo. Contestati i reati di ‘guida sotto l’influenza dell’alcol’ e ‘guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti’.

La ricostruzione

L’indagine è stata condotta dai carabinieri del comando stazione di Montecastrilli, intervenuti sul luogo del sinistro – quattro le persone rimaste seriamente ferite – per effettuare i rilievi. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, il 45enne «alla guida della propria autovettura con a bordo una 23enne, anche lei di Terni, collideva con l’altra autovettura con a bordo due giovani (un 24enne ed una 23enne). L’autista ternano 45enne risultava positivo alle analisi di laboratorio per l’assunzione di sostanze stupefacenti (del tipo cannabinoidi) ed alcoliche (con un tasso dello 0,70) per cui, inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida mentre l’autovettura è stata posta sotto sequestro».