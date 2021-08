Fuga dalla piscina per evitare il controllo: 55enne arrestato dopo l’incidente con l’Arma

L’incidente risale alla mattinata di sabato scorso, in via Bartocci a Terni (zona inceneritori), ed ha coinvolto una pattuglia dei carabinieri di Terni e un’altra auto. Un sinistro a seguito del quale tutti i militari coinvolti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari e che non era affatto casuale, normale. Si trattava infatti della conclusione di una fuga messa in atto da un 55enne ternano – A.M. le sue iniziali e già noto alle forze dell’ordine – per evitare un controllo antidroga da parte dei carabinieri della Sezione operativa di Terni e del nucleo cinofili di Ponte Galeria (Roma).

Fuga disperata

Sabato mattina i militari hanno raggiunto la casa del 55enne per una perquisizione, senza tuttavia trovarlo. Era infatti in piscina, a Terni, per trascorrere la giornata alleviando un po’ l’afa. La ‘temperatura’ però è salita di colpo quando ha visto i carabinieri, che lo avevano raggiunto presso l’impianto natatorio. Il 55enne così è fuggito a piedi e poi è salito a bordo della sua auto, dando il là ad un inseguimento fatto anche di manovre pericolose nel disperato tentativo di evitare il controllo. Alla fine – riferisce il comando dei carabinieri di Terni – ha urtato volontariamente l’auto di servizio dell’Arma e la sua corsa è finita in quel momento, in via Bartocci.

Arrestato lui, denunciata lei

Le successive perquisizioni – personale, veicolare e domiciliare – hanno fatto emergere la presenza di poco più di 50 grammi di hashish, 200 euro falsi e un bilancino di precisione. Elementi che uniti a tutto ciò che era già accaduto, sono sfociati nell’arresto del ternano per ‘lesioni e resistenza a pubblico ufficiale’, ‘detenzione di droga’ e ‘spendita e introduzione nello Stato di banconote false’. Nel contesto dell’attività, anche la compagna del 55enne è stata denunciata a piede libero per le stesse tipologie di reato. L’uomo si è visto anche ritirare la patente di guida per le manovre pericolose eseguite durante la fuga.