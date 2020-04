‘Fuga d’amore’ da Terni ma finisce la benzina: aiutato e multato

Con l’auto in panne lungo la superstrada E45, sotto la galleria di Collecapretto (San Gemini), dopo aver finito il carburante. La disavventura di un giovane di Terni, accaduta nei giorni della Pasqua, si è risolta… con una multa. A seguito della richiesta di intervento per un’auto in panne, i carabinieri del comando stazione di San Gemini si sono portati sul posto, mettendosi a disposizione per risolvere la situazione di pericolo per l’automobilista e gli altri mezzi in transito. Alla domanda – scontata in questo periodo di Covid-19 – dove fosse diretto, l’uomo ha ammesso di essere partito alla volta di Perugia per trascorrere le festività pasquali insieme alla fidanzata che abita nel capoluogo di regione. L’aiuto c’è stato comunque, ma pure la multa.

