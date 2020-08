Fuori strada con il camion: muore un 39enne di Perugia

Tragico incidente stradale nella mattinata di lunedì, intorno alle ore 10.30, lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, all’altezza dell’uscita dello svincolo – ora chiuso in via temporanea – di Corciano, al chilometro 46+750.

La dinamica

Per cause in fase di accertamento un mezzo pesante che trasportava tondini in ferro – di quelli utilizzati nell’edilizia – si è ribaltato e per il conducente, un 39enne di Perugia – Stefano Locchi – dipendente di una ditta di Valfabbrica, non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita nell’impatto che non ha coinvolto altri veicoli.

Il cordoglio

Tante le testimonianze di cordoglio, via social ed ai familiari del 39enne. Decine di messaggi sono comparsi sulla sua bacheca e numerose sono state le manifestazioni di vicinanza alla moglie Eva, con cui si era sposato otto anni fa. Dolore anche fra i colleghi: «Stefano Locchi è un amico e un collega. Noi che guidiamo mezzi pesanti, sappiamo i pericoli che corriamo tutti i giorni, come altre persone che fanno un altro lavoro, ma diciamo che noi con orari strani possiamo andare incontro a pericoli diversi. Essendoci passato nel lontano 1997, capisco che non è giusto morire così… ciao amico e collega, che la terra ti sia lieve».

Incidente a Corciano: il video