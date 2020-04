Incidente stradale sutonomo mercoledì mattina in zona Petrelle di Trestina (Città di Castello). Coinvolto un furgone il cui conducente è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco tifernati e consegnato alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. L’uomo – si apprende – avrebbe riportato diverse ferite. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

