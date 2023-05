Fuori strada con l’auto: era completamente ubriaca. Denunciata

L’incidente stradale autonomo è accaduto la notte dello scorso 9 maggio: una donna al volante della propria autovettura, ne ha perso il controllo finendo fuori strada lungo la statale 71, a Fabro (Terni). Quando i carabinieri sono giunti sul posto, dopo essersi attivati per i soccorsi e la messa in sicurezza del veicolo, hanno constatato che la conducente aveva un forte alito vinoso, occhi lucidi e pupille dilatate. Oltre a ciò, parlava con frasi sconnesse. Condotta all’ospedale di Orvieto, è stata sottoposta a tutti gli esami necessari, fra cui quelli alcolemici che hanno evidenziato un tasso pari a 2,45 grammi/litro, ovvero quasi cinque volte il massimo consentito dal Codice della Strada. Per questo è stata denunciata a piede libero e la sua auto sottoposta a sequestro.

