Fuori strada con l’auto: muore ragazza 28enne

Tragico incidente stradale nella notte fra venerdì e sabato, intorno alle ore una, in via Bastia a Tordibetto, frazione del comune di Assisi. Ilaria Bertinelli, una ragazza di 29 anni originaria di Assisi e residente a Bastia Umbra (Perugia), ha perso il controllo della propria autovettura, una Opel Adam, finendo fuori strada e quindi contro il muro di cinta di una carrozzeria. Purtroppo la giovane, che stava rientrando a casa dopo una cena con il fidanzato, ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 28enne. Le operazioni hanno visto impegnati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia e i carabinieri della Compagnia di Assisi per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del drammatico sinistro che potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno, non risultando segni di frenata sull’asfalto. Nel finire fuori strada, l’auto ha colpito anche un contatore del gas e per questo è servito l’intervento dei tecnici di Assisi Gas. In seguito agli accertamenti, l’autorità giudiziaria di Perugia ha inteso restituire la salma della ragazza ai familiari senza la necessità di ulteriori approfondimenti medico legali, concedendo il nulla osta per lo svolgimento dei funerali.

