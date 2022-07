Fuori strada con lo scooter a Vascigliano: grave operaio Ast

Grave incidente stradale nella serata di sabato, intorno alle ore 22, a Vascigliano di Stroncone. Un uomo di 33 anni residente in zona, ha perso il controllo del proprio scooter – un Piaggio X9 250 – con cui stava andando al lavoro alle acciaierie di Terni, finendo contro il guardrail a lato della carreggiata. Nel violento impatto il giovane ha riportato gravi lesioni, in particolare all’addome, tanto da rendere necessario un delicato intervento chirurgico da parte dei sanitari dell’ospedale ‘Santa Maria’, eseguito nel corso della notte dopo le prime cure prestate al pronto soccorso dove è stato trasportato dagli operatori del 118. La prognosi è riservata. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Nor della Compagnia di Terni, volti a ricostruire la dinamica del sinistro: non è escluso che possa essere stato causato dall’attraversamento di un animale selvatico. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per il necessario supporto. A prestare i primi soccorsi sarebbero state le persone a bordo di un veicolo che precedeva quello del 33enne, padre di famiglia e molto conosciuto tanto a Stroncone quanto a Terni.

