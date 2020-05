Furto a Terni per assaltare bancomat ad Orte

Il primo furto risale alla serata di giovedì – poco prima delle ore 22 -, quando da un’autocarrozzeria nella zona est di Terni i ladri hanno fatto sparire un carroattrezzi e due auto: un’Audi A4 e una Renault Clio. Sembrava finita lì e invece un paio d’ore più tardi, a Orte Scalo (Viterbo), la banda è rimersa cercando di asportare lo sportello bancomat della filiale Unicredit utilizzando il carroattrezzi in questione. Un ‘colpo’ andato a vuoto grazie all’intervento dei carabinieri – lo sportello, pur danneggiato, è stato lasciato nella sua sede – con successiva fuga dei malviventi in direzione Roma. Proprio non lontano dalla capitale, sempre l’Arma avrebbe anche recuperato i veicoli rubati poche ore prima nella carrozzeria ternana.

Condividi questo articolo su