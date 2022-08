Furto in un locale a Ponte San Giovanni: «Un ‘bottino’ da circa 10 mila euro»

di Fra.Tor.

«Era un professionista e sicuramente aveva dei complici. Fatto sta che si è portato via tutto, un ‘bottino’ da circa 10 mila euro». A raccontare l’accaduto, tra l’amareggiato e l’arrabbiato, è Luca il titolare del locale Nostrano a Ponte San Giovanni.

Il furto

«Erano circa le 4 del mattino di mercoledì – racconta Luca dopo aver ricostruito, insieme ai carabinieri quanto accaduto grazie alle immagini della videosorveglianza – quando il malvivente ha spaccato le serrande, la porta ed è entrato nel locale. Era esperto, sapeva come muoversi, sicuramente era già stato nel locale e lo aveva studiato bene perché sapeva dove erano posizionati i sensori dell’allarme ed è riuscito a gattonare fino alla cassa senza farlo scattare. Ha preso tutte le sigarette, gli incassi e le mance, un ‘bottino’ di circa 10 mila euro, completamente indisturbato».

L’allarme e la fuga

Poi, però, l’errore. «Continuando a muoversi nel locale – aggiunge Luca – ha raggiunto una stanza che non conosceva, è un luogo dove entra solo il personale. Non sapeva che lì c’era un altro sensore e con i suoi movimenti ha fatto scattare l’allarme. A quel punto si è agitato, ha preso altre sigarette che erano in quella stanza ed è scappato via sbattendo anche su un tavolino e cadendo a terra». Luca ora ha messo tutto nelle mani dei carabinieri. «Ho consegnato loro le immagini della videosorveglianza, ma purtroppo non sarà facile rintracciarli. Ho saputo che in questi giorni hanno fatto altri 4 colpi come questo in altri locali della zona. Io ora dovrò vedermela con la mia assicurazione, ma spero proprio che loro non la facciano franca».