Futsal Ternana inarrestabile: 3-5 al Real Fabrica

Unicusano Futsal Ternana ancora inarrestabile. La squadra di Federico Pellegrini ha battuto a domicilio 3-5 il Real Fabrica di Roma al pala Anselmi grazie alle reti di Sachet (2), Jodas, Corpetti e De Michelis, mantenendo il +9 sull’Olimpia Regium e +13 sulla terza in classifica, vale a dire la Dozzese. «La partita si è giocata – le parole del tecnico delle Fere – più sui nervi che sulla qualità. Però i ragazzi sono stati eccezionali anche quando c’è stata bagarre con loro che hanno cercato di alzare i toni e questo ci può anche stare. Squadra che non ha mollato quando siamo andati sotto 1-2 e poi è uscita bene alla distanza. Ringrazio il pubblico ternano che ci ha sostenuto anche a Fabrica di Roma; una vittoria che ci fa fare un altro piccolo passo, sapendo che questo era un campo difficile come quelli dove dovremo andare, non è una frase fatta, fino alla fine del campionato. Probabilmente ci saranno momenti duri ma con questa voglia e con questo carattere che i ragazzi dimostrano ogni volta tutto è possibile. Dimostrata su toni alti di agonismo forza e carattere». Nel prossimo weekend c’è la Dozzese.

REAL FABRICA DI ROMA – UNICUSANO FUTSAL TERNANA 3-5

Real: Relandini, Masini, Martinozzi, Sbarra, Biagi, De Sousa, Bielosouv, Stentella, Mechelli, Affatato, Emer, De Camillis. Allenatore Lucchetti

Ternana: Fagotti, Maurelli, Almadori F., Corpetti, De Michelis, Fanelli, Giardini, Jodas, Persichetti, Romagnoli, Sachet, Venarubea. Allenatore Pellegrini

Arbitri: Adriano Sodano di Bologna e Mirko Errico di Ancona

Reti: Sachet (T), 2 Emer (F), Sachet (T) primo tempo; Jodas (T), Martinozzi (F), Corpetti (T), De Michelis (T) secondo tempo