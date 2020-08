Gallipoli, 20enne di Perugia denuncia violenza sessuale

Indagini a tappeto, in Puglia, da parte dei carabinieri della Compagnia di Gallipoli, su una presunta violenza sessuale ai danni di una 20enne della provincia di Perugia. La giovane, condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli con dolori al basso ventre – come riporta il sito web Lecceprima – è stata visitata dai sanitari ed ascoltata dai militari, per ricostruire le ultime ore e soprattutto il fatto finito sotto la lente dell’Arma. La 20enne, in vacanza in Puglia, ha infatti affermato di essere stata vittima di una violenza sessuale consumatasi nella notte fra domenica e lunedì in zona Baia Verde. Lo stato di shock e i ricordi, in alcuni passaggi frammentari, non agevolano il lavoro degli inquirenti, chiamati a definire compiutamente cosa è accaduto ed inviduare eventuali presunti responsabili.

