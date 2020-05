Minaccia di dar fuoco alla moglie: in manette

Mesi di condotte vessatorie e violenza domestica, fino ad arrivare ad episodi di brutale aggressività. A tal punto che la vittima è stata costretta più volte ad andare in ospedale per le lesioni riportate: un 61enne di Montefalco è stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato la moglie e aver minacciato di darle fuoco. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del tribunale di Spoleto.

Il cambio di casa

La donna ha deciso di cambiare abitazione e denunciare il tutto ai militari della stazione di Giano dell’Umbria: il 61enne anche in tempi l’ha raggiunta sotto casa e, in una circostanza, si è portato con sé una tanica di benzina per minacciarla. L’uomo è arrivato anche a pubblicare il volto tumefatto della consorte sui canali social.