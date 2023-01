Giovani scippati sulla pista della discoteca: due colpi a segno e due tentati la stessa sera

di Gabriele Ripandelli

Non è sicuramente quello che si aspettavano. Un gruppo di dieci ragazzi perugini tra i 20 e i 23 anni, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 gennaio hanno scelto di andare a divertirsi in una nota discoteca perugina nella zona di Balanzano. L’idea era quella di godersi una bella serata musicale come fanno solitamente una volta al mese. L’epilogo della notte nel locale invece parla di due scippi e due tentati furti con strappo: non proprio quello che avrebbero voluto vivere.

L’accaduto

Il gruppo di ragazzi ha trascorso la maggior parte della serata sotto il palco nella sala principale della discoteca, ballando in mezzo alla folla. Intorno alle 2 Riccardo, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Ponte San Giovanni, ha sentito tirare la collana d’oro che portava al collo come se fosse rimasta impigliata da qualche parte. Voltandosi si è accorto che non c’era più e che i ciondoli erano caduti a terra. Approfittando della confusione, il ladro gli aveva strappato la collana a cui era molto legato perché regalata al padre oltre 50 anni fa, il giorno del suo battesimo. Anche un suo amico nel corso della serata ha subito lo stesso tipo di furto mentre altri due ragazzi del gruppo sono stati più fortunati, con due tentativi andati a vuoto. L’idea è che una banda abbia agito approfittando di buio e confusione: spetterà ai carabinieri, magari con l’ausilio dei titolari del locale e della security, fare luce sull’accaduto.