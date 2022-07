Gira con cocaina e coltello in auto: 31enne in manette

Otto ovuli di cocaina ed un coltello proibito. Li aveva con sé un 31enne bloccato nel tardo pomeriggio di venerdì dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Città di Castello: l’uomo ha provato a fuggire ed è stato risolutivo l’utilizzo del taser. Ora è stato arrestato.

Fuga senza successo

I reati contestati sono spaccio e porto abusivo di armi. Alla vista della pattuglia il 31enne non si è fermato all’alt, ha forzato il dispositivo ed a forte velocità è andato in fuga. Poi proseguita a piedi dopo aver abbandonato il veicolo. Per lui niente da fare: «Per fermarlo – sottolinea l’Arma – è stato necessario l’utilizzo della pistola taser nella funzione di avvertimento cioè senza realmente colpire il soggetto con la scarica elettrica. Spaventato, ha arrestato la propria corsa, arrendendosi». A suo carico pendeva inoltre un ordine di espulsione.