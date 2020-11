Gira senza patente e dopo le ore 22: 6 mila euro di sanzioni

Tre sanzioni amministrative per un totale di 6 mila euro: sono quelle elegate nei confronti di un cittadino extracomunitario, regolare in Italia, dalla polizia di Stato di Città di Castello. L’uomo è stato intercettato mentre sfrecciava ad alta velocità lungo le vie della cittadina tifernate e, una volta fermato, è emerso che non aveva mai ottenuto la patente di guida ed era in giro – oltre le ore 22 – senza alcuna valida giustificazione. Da qui la maxi multa, oltre al sequestro amministrativo del veicolo.

