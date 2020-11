Giù dalla scarpata, grave un uomo fra Perugia e Corciano

Due persone di nazionalità italiana sono rimaste ferite in seguito a un grave incidente avvenuto nella serata di martedì sulla Perugia-Bettolle, all’altezza dell’area commerciale Globo, nel territorio comunale di Corciano.

Investiti da un furgoncino

Un uomo, rimasto in panne col suo furgone, ha chiamato il carroattrezzi che, sopraggiunto sul posto, si apprestava a caricarlo. In quel mentre è arrivato un altro mezzo che ha tamponato violentemente il furgoncino – già sulla rampa del carroattrezzi – facendolo volare giù nella scarpata sottostante. Nell’impatto, stando ai primi rilevamenti, è rimasto coinvolto anche l’addetto del carro attrezzi, investito da uno dei due mezzi.

Ambulanza dal Trasimeno

L’uomo nel furgone, rimasto intrappolato, è stato liberato dai vigili del fuoco. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute due ambulanze: una dall’ospedale di Perugia l’altra addirittura da Passignano sul Trasimeno (al Santa Maria della Misericordia i mezzi sono tutti impegnati per il coronavirus), che hanno prestato le cure del caso e, dopo aver stabilizzato i feriti, li hanno trasportati verso il pronto soccorso perugino. Pesanti le ripercussioni sul traffico in direzione del capoluogo.