Gli Usa che ci amano: «Terni, un diamante grezzo»

di A.T.

Tra il 2015 e il 2016 un americano venne a Terni per insegnare inglese in una scuola della città. Tutto rientrerebbe nella normalità se non fosse che Jacques-Christian Wadestrandt, questo il suo nome, non è uno statunitense qualunque: dopo una prestigiosa laurea alla Columbia University ha lavorato come ufficiale politico e di affari esteri per le Nazioni Unite a New York per poi spostarsi, dopo la visita nella nostra città, ad insegnare scienze politiche in un’università di Portorico. Dopo il suo soggiorno di qualche mese nella nostra città, Wadestrandt ha scritto una lettera in cui esprime ammirazione per l’Italia e per Terni che definisce ‘a diamond in the rough’, un diamante grezzo. Le sue parole arrivano come un affettuoso abbraccio in questo periodo difficile e di distanza e sono un monito agli italiani ad alzarsi e uscire più forti da questa battaglia contro il virus invisibile, e ricorda: «Gli italiani sono tra le persone più competitive che abbia mai incontrato. Danno il meglio di sé in difficoltà e sfide; amano risolvere i problemi, e più un problema è difficile, più sono entusiasti di affrontarlo». Ecco la sua lettera:

«Le parole a volte vogliono trasmettere le emozioni – l’amore, francamente, che si può provare per una città straniera e la sua gente. La piccola città italiana di Terni è un diamante grezzo, incastonato tra le montagne dell’Appennino nella regione centrale dell’Umbria. È risorta dalle sue ceneri dopo essere stata praticamente distrutta da oltre un centinaio di bombardamenti alleati durante la seconda guerra mondiale e lo ha fatto con eleganza e stile. I ternani sembrano essere increduli quando un visitatore esprime ammirazione per il fascino non convenzionale della città. Nonostante lo splendore di Roma, Venezia, Milano, Firenze ecc., la bellezza di Terni è emblematica dell’Italia in generale. La gente di Terni ha ricostruito la città cercando di restaurare il suo patrimonio storico/medievale e lo ha fatto magnificamente.

Gli italiani sono, per citare Winston Churchill, ‘un mistero avvolto in un enigma’. Alcuni affermano che l’Italia sia il paese più bello del mondo con, di gran lunga, il maggior numero di monumenti e cimeli di significato storico. Inoltre, è difficile pensare a un altro paese che abbia contribuito maggiormente alla scienza e alle discipline umanistiche in generale. Eppure molti italiani sembrano ‘blasé’ se non indifferenti alla maestosità di ciò che li circonda. Un mio ex studente italiano ha suggerito che le nuove generazioni in Italia non stanno imparando molto sulla straordinaria storia del loro paese che, se vero, è deludente. Ma la maggior parte degli italiani ha una gioia di vivere che è diversa da qualsiasi cosa abbia vissuto all’estero. Amano coinvolgere chiunque in conversazioni brillanti e animate su qualsiasi argomento, in particolare politica e sport, e sono anche generosi incondizionatamente.

Come americano che ha viaggiato in tutta Europa, ho scoperto che gli italiani in generale e i ternani in particolare, hanno un grande amore per gli Stati Uniti e questo mi ha fatto sentire davvero ben accolto ogni giorno che ho trascorso lì. Questo mi è stato confermato quando una famiglia con cui ho stretto amicizia mi ha invitato a guardare una partita di football americano in cui una delle squadre concorrenti si chiamava ‘Terni Steelers’. Era, senza eccezioni, identico a una partita di football americano del college (cheerleaders incluse). È stato sorprendente per me vedere l’evento, dato che, per un momento, ero tornato da qualche parte negli Stati Uniti.

Ma ha anche confermato qualcosa che avevo già osservato: gli italiani sono tra le persone più competitive che abbia mai incontrato. Danno il meglio di sé in difficoltà e sfide; amano risolvere i problemi, e più un problema è difficile, più sono entusiasti di affrontarlo. Non c’è da meravigliarsi che questo sia il paese che ha dato al mondo geni come Galileo, Michelangelo, Da Vinci, Fermi, Columbus, Dante e così via. Se hai intenzione di visitare l’Italia, ti incoraggio a visitare l’Umbria e i suoi splendori come Assisi, Narni, Spoleto, Perugia e per favore fai una sosta a Terni se vuoi provare il calore di una vera amicizia.

Con amore,

Jacques-Christian Wadestrandt