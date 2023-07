Grave ciclista perugino caduto alla ‘Dolomiti Superbike’

Grave incidente per un ciclista 63enne della provincia di Perugia, un atleta conosciuto ed esperto, caduto sabato mattina mentre stava partecipando alla 28° edizione della ‘Dolomiti Superbike’, una delle gare in mountain bike più famose del territorio nazionale. L’uomo – riporta il sito web Tuttoggi.info – stava percorrendo la via Romana, fra Casies e Dobbiaco, quando è uscito di strada cadendo nel bosco sottostante. Soccorso in prima battuta dai carabinieri e dal Soccorso Alpino dell’Alta Pusteria, è stato poi raggiunto dall’elicottero del 118 Pelikan 2 che lo ha trasportato con codice di massima urgenza all’ospedale ‘San Maurizio’ di Bolzano. Ora si trova ricoverato con riserva di prognosi. L’accaduto è finito all’attenzione dei carabinieri di Villa Bassa per gli accertamenti del caso. L’uomo aveva raggiunto l’Alto Adige con la moglie per prendere parte alla nota manifestazione ciclistica.

