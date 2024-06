Grave incidente sull’A1 fra Orvieto e Fabro: muore donna di San Giovanni Rotondo

Aggiornamento ore 22.30 – Si apprende che la donna deceduta è una 66enne originaria di San Giovanni Rotondo (Foggia), come il coniuge che è rimasto ferito in maniera non grave. I due viaggiavano a bordo di un’autovettura Audi. Il pubblico ministero che segue l’accaduto è il dottor Giorgio Panucci della procura della Repubblica di Terni.

Aggiornamento ore 20.09 – La situazione della viabilità nella zona dell’incidente è tornata regolare. Resta chiusa la corsia di marcia ma si transita sulle due restanti (il tratto è a tre corsie).

Aggiornamento ore 18.09 – Il traffico è in fase di riapertura – spiega la Stradale – e si transiterà sulla corsia di sorpasso. Resterà chiusa la corsia di marcia per le operazioni necessarie. Al momento risultano circa 6 chilometri di coda e sta iniziando il deflusso.

Aggiornamento ore 17.56 – Purtroppo la persona rimasta incastrata nel veicolo ribaltato, una donna di circa 60 anni di età, originaria della Puglia, che viaggiava come passeggera, è deceduta. A renderlo noto è la polizia Stradale di Orvieto.

Traffico bloccato – la segnalazione è della polizia Stradale di Orvieto, alle ore 17.15 di domenica 9 giugno – lungo l’autostrada A1 in carreggiata nord (direzione Firenze) al chilometro 436, tra Orvieto e Fabro, in provincia di Terni. Il motivo è un incidente stradale in cui, riferisce la Stradale, un’auto si è ribaltata finendo nello scolo delle acque che costeggia la carreggiata. Una persona risulta incastrata nel veicolo e in stato di incoscienza: sul posto si sono portati, oltre agli agenti, anche i vigili del fuoco e gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso ‘Nibbio’. Presente anche il personale di Autostrade. Ferita anche una seconda persona a bordo dell’auto, ma in modo non grave.