Grifo, fuori 4 e dentro altri 4: ringiovanita la rosa

di S.F.

Al gong c’è chi storce il naso guardando il mercato del Perugia. L’obiettivo di ringiovanire la rosa era chiaro come noti erano i nomi dei partenti che poi hanno effettivamente lasciato Pian di Massiano. Ci si aspettava forse qualcosa in più in entrata per una squadra che a detta di alcuni ora può apparire addirittura indebolita.

Le uscite

Per esigenze di numeri imposti dalla lista, il primo step è stato quello di completare le uscite. Luca Strizzolo (30 anni) ha terminato il proprio prestito al Grifo, è rientrato alla Cremonese ed è stato girato al Modena segnando all’esordio con i canarini e colpendo un palo al Liberati contro la Ternana. Andrea Beghetto (28) è tornato al Pisa prima di andare al Venezia che è una diretta concorrente per la salvezza. Il giovane Righetti (21) è sceso in C andando in prestito al Cerignola. In Lega Pro anche Federico Melchiorri (36) che ha salutato Perugia dopo quattro anni intervallati dal prestito nello scorso campionato alla Spal. Il Cigno di Treia si è riavvicinato a casa e con l’Ancona ha già segnato due gol in due partite: uno su rigore e l’altro con una magnifica girata.

Le entrate

I tifosi del Perugia sotto la gestione Santopadre sono stati abituati a vedere i colpi negli ultimi giorni di mercato, quando le occasioni last minute aumentano. Il primo ad arrivare è stato Leonardo Capezzi (27 anni). Rispecchia il profilo di uno dei due centrocampista voluti dal direttore sportivo Renzo Castagnini ma c’è da capire quando i recenti problemi al ginocchio permettano di utilizzarlo. Insieme a Castori due anni fa ha ottenuto la promozione in A con la Salernitana. Il 31 gennaio è stato il giorno dei giovani. Prima l’attaccante Emmanuel Ekong, arrivato in prestito dall’Empolj per fare numero e crescere. Con la Primavera dei toscani due anni fa ha segnato una doppietta nella finale dello Scudetto Primavera contro l’Atalanta. È sfumato Lennart Czyborra su cui nel pomeriggio ha mostrato interesse anche il francese Metz. Al suo posto Damiano Cancellieri (21), cresciuto in Sardegna prima di passare alla Primavera del Torino e giocare quest’anno i primi sei mesi tra i professionisti al Monterosi in C. Chiusura con Francesco Cerroni (17), portierino del 2005 arrivato in prestito dal Picerno. Ora starà a Castori fare integrare i nuovi, capire quanto potranno essere utilizzati e ottenere dall’allenamento settimanale quei miglioramenti che non sono arrivati dal mercato.