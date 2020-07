Gualdo Cattaneo, migranti fuggono dal centro di accoglienza

Sabato sera un gruppo di migranti tunisini richiedenti asilo si sono allontanati dal centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo dove si trovavano in regime di quarantena precauzionale dopo essere arrivati da Agrigento giovedì scorso. Dopo una notte di ricerche, due di loro sono stati ritrovati in buone condizioni di salute. Domenica mattina si è tenuta una riunione, presieduta dal prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, con la partecipazione dei vertici provinciali delle forze di Polizia, e dei gestori del Centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo. In particolare, è stata esaminata la situazione relativa all’allontanamento degli stranieri, dove erano già stati tutti sottoposti al test sierologico per il controllo della eventuale presenza di contagio da covid, a seguito del quale erano risultati tutti negativi.

Test covid negativi

Nella struttura di Gualdo Cattaneo, utilizzata in precedenza per le medesime esigenze, gli stessi stranieri erano stati monitorati, non presentando sintomi di malattia. Peraltro, uno di loro, recatosi in Pronto soccorso a Foligno per una puntura di insetto, è stato sottoposto nuovamente ad un test che ha avuto ancora esito negativo. Nella riunione è stato deciso di intensificare le attività di controllo sul territorio per individuare gli immigrati allontanatisi, anche con l’ausilio degli operatori culturali presenti. Continueranno, altresì, le interlocuzioni con l’amministrazione comunale per gli aspetti che riguardano la vicenda in questione.

Il deputato della Lega Virginio Caparvi

Sulla questione è intervenuto il deputato della Lega Virginio Caparvi: «Di 25 tunisini arrivati giovedì sera a Gualdo Cattaneo, peraltro senza che il sindaco venisse avvisato del loro arrivo se non poche ore prima, 23 sono subito scappati. Non si trovano più ed hanno dunque violato la quarantena a cui erano sottoposti. Non scappano dalla guerra, ma scappano da Gualdo Cattaneo».

La senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena

«Il ministro dell’interno non dovrà solo spiegare per quali ragioni ha deciso di mandare 25 migranti a Gualdo Cattaneo – interviene Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia – comune umbro che ha avuto un numero alto di contagi in una frazione e che per quindici giorni è stato zona rossa. Ci dovrà spiegare perché non ha pensato ad un raccordo con il sindaco, impegnato a sostenere una situazione già di per sé complessa, sia da un punto di vista economico che sociale e sanitario. Ma soprattutto ci dovrà dire dove sono finiti 23 migranti scomparsi ieri, senza cibo, mezzi e acqua, nonostante, che immaginiamo, avrebbero dovuto rispettare la quarantena. Abbiamo già annunciato un’interrogazione urgente sui criteri ‘unilaterali’ che il ministro ha deciso di utilizzare».