Gualdo Tadino, 59enne muore in un incidente

Ha perso il controllo della propria Fiat Panda – forse a causa di un malore – finendo fuori strada e quindi ribaltandosi nel fossato adiacente la carreggiata. L’incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 17 di venerdì, all’incrocio tra la Flaminia Nord e via Eugubina, a Gualdo Tadino (Perugia), ed è costato la vita ad un 59enne del posto, Valerio Battistoni. Inutili i soccorsi prestati dagli operatori sanitari del 118: l’uomo è deceduto praticamente sul colpo. Per le operazioni di messa in sicurezza ed i rilievi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana ed i carabinieri di Gualdo Tadino e Fossato di Vico.

