Ha perso il controllo del proprio veicolo, una Bmw 320, restando incastrato all’interno in seguito all’incidente. Il fatto si è verificato nella serata di domenica a Gualdo Tadino, in via Flaminia Nord: l’uomo di nazionalità marocchina è stato affidato agli operatori del 118 – era cosciente – dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco della squadra di Gaifana grazie a tecniche di primo soccorso sanitario. Sul posto sono intevenuti anche i carabinieri.

Condividi questo articolo su