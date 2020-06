«Guardea covid-free». Tamponi negativi

Giampiero Lattanzi nel pomeriggio di venerdì ha annunciato che Guardea è un Comune covid-free. Sì, perché due giorni fa nella dashboard della Regione era apparsa la prima positività assoluta per il comune del Ternano: «Avete capito – ha spiegato in un video – che ero molto dubbioso sulla positività di questo paziente. Ero perplesso. Ho insistito molto affinché venisse riveduto il tampone in tempi celeri ed infatti uno è stato fatto giovedì, negativo, oggi lo stesso e il risultato è uguale. Ciò va a sommarsi alla negatività già registrata al primo esame per la coniuge ed i due vicini che lo avevano soccorso. Guardea è un paese libero e covid-free, questo signore ha avuto un malore mercoledì che nulla a che vedere con il covid-19». Esito buono e tutti contenti.

10 GIUGNO, LA SEGNALAZIONE DEL CASO DI GUARDEA

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON