Incidente con ribaltamento nella prima mattinata – alle 7 circa – di martedì nella frazione di Torre Calzolari, a Gubbio. Non ci sono conseguenze gravi: una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata all’ospedale di Gubbio per gli accertamenti medici del caso. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, gli operatori sanitari e i carabinieri.

