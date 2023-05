Gubbio piange Alessio: sportivo e ragazzo d’oro morto a 25 anni

Tragico incidente stradale autonomo nella notte fra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte, lungo la strada statale 219 Pian d’Assino – all’altezza del sottovia dello svincolo di San Marco – a Gubbio (Perugia). Nel sinistro, che ha visto coinvolta una sola autovettura, ha perso la vita un ragazzo di 25 anni, Alessio Gigli, residente in zona. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Con loro anche i vigili del fuoco eugubini, gli operatori Anas e i carabinieri per gli accertamenti volti a ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Secondo quanto appreso, il 25enne stava tornando a casa quando ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi e sfondando il guardrail. Il mezzo è finito sulla strada sottostante e per Alessio Gigli non c’è stato purtroppo nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate. La salma del ragazzo è stata trasportata all’ospedale di Branca, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Perugia nella persona del pm Paolo Abbritti.

Addio a uno sportivo e un ragazzo d’oro

Gubbio perde un giovane sportivo, innamorato dei motori e in particolare delle due ruote. Alessio Gigli avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 24 settembre. Era protagonista al campionato italiano di pet bike 12 pollici. La notizia della sua scomparsa, oltre che i familiari, ha raggiunto rapidamente gli amici e i tanti che lo conoscevano e gli volevano bene. Per Gubbio è un momento di profondo dolore e riflessione.