Gubbio piange per Samuel ed Elisabetta: «Esplosioni terribili»

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, uno dei cinque feriti nello scoppio del capannone era già riuscito a venir fuori. È andato poi da solo a Branca. I soccorritori intanto si sono messi subito al lavoro, mentre ancora c’erano esplosioni, tanto che ad un certo punto si è temuto che anche loro potessero rimanerci. Ma hanno continuato a lavorare. Hanno tirato fuori due feriti gravi: uno – K.D. 28 anni – ricoverato a Branca con ustioni, l’altro – A.C. di 24 anni, con ustioni gravissime e lesioni midollari – è stato prelevato in elicottero ed è partito direzione Perugia, salvo poi essere dirottato a Cesena, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. È stato purtroppo l’ultimo salvataggio. Perché poi sono arrivati i morti.

Samuel

Il primo ad essere trovato, quasi subito, è stato Samuel Cuffaro, 19 anni. Troppo gravi le ustioni e i traumi: era già morto quando lo hanno tirato via da lì sotto. Il suo nome si diffonde subito: si sapeva che lavorava alla Greenvest, per arrotondare e avere qualcosa in tasca. Originario del sud, sui social lo si vede vestito da ceraiolo, perfettamente integrato nel tessuto sociale eugubino. Lo descrivono come un ragazzo simpatico e disponibile, pieno d’entusiasmo e dalla risata contagiosa. I suoi genitori, accorsi subito, hanno atteso invano buone notizie dai soccorritori, prima di crollare in un pianto dirotto.

Elisabetta

Ma fin da subito è stato detto che in quel capannone c’erano cinque persone al momento dello scoppio. Due a Branca, uno a Cesena, uno morto; mancava all’appello una donna: Elisabetta D’Innocenti, 52 anni. A lungo aveva fatto la cameriera ai Cappuccini, poi – forse per il Covid – la necessità di un altro impiego. L’hanno cercata a lungo. Per qualche minuto – nel drammatico venerdì pomeriggio di Gubbio – si era diffusa pure la voce che vi fosse un contatto vocale con i soccorritori. Poi addirittura che poteva non essere lì. Infine, alle 21.30, le prime conferme: un corpo è stato visto, ma è inerme. Ci vorrà oltre un’ora per tirarlo fuori. Quindi la conferma: è lei, è Elisabetta, è morta.

Il racconto

Attimi drammatici

Il lavoro dei vigili del fuoco (video)

Le immagini terribili (foto)