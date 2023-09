Guida in autostrada ai limiti del coma etilico: denunciato dalla Stradale di Orvieto

Ubriaco al volante della propria auto lungo l’autostrada A1 in provincia di Terni. Talmente ubriaco da rischiare il coma etilico. L’uomo, al volante di una Lancia Y, è stato fermato dalla polizia Stradale di Orvieto – che ha disinnescato una situazione molto pericolosa, per lui e per gli altri – e quindi denunciato a piede libero. Il fatto è accaduto lo scorso 14 settembre e gli agenti della Stradale si sono portati sul posto a seguito di una segnalazione, giunta alla sala operativa, relativa ad un veicolo che aveva rischiato di causare un incidente per via di una condotta di guida estremamente pericolosa. Individuata l’auto, il personale della Stradale orvietana, non senza difficoltà, è riuscito a fermarla. Il conducente è parso subito ubriaco e gli accertamenti successivi hanno fatto emergere un tasso alcolemico di 3,22 grammi/litro (la soglia per il coma etilico è compresa fra 3,50 e 4 g/l). I provvedimenti assunti sono il ritiro della patente di guida (la legge prevede una sospensione da uno a due anni se il veicolo è di proprietà del trasgressore ma se è di una persona diversa, come in questo caso, il periodo di sospensione raddoppia), vari verbali e la denuncia alla procura di Terni. Oltre a ciò il trasgressore dovrà sottoporsi a visite mediche al cui esito sarà vincolata la restituzione della patente.

Condividi questo articolo su