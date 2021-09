Guida per 2 chilometri nel cantiere e poi si ribalta: grave 41enne

È entrato nel cantiere stradale che si trova lungo la E45 nei presso di Todi – km 40.100 in direzione Perugia – e ha percorso circa due chilometri finendo la propria corsa contro un accumulo di terra, per poi ribaltarsi. Questa la dinamica dell’incidente stradale accaduto nel pomeriggio di giovedì. Il conducente dell’autovettura – V.R., 41enne di Deruta – è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Perugia in ‘codice rosso’. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale di Todi che, coordinati dal dirigente Valter Gramaccia, sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertarne le cause.

Condividi questo articolo su