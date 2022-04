Guida ubriaco il fuoristrada del padre: ‘sfiora’ barista e danneggia il locale

Al volante di un fuoristrada, ne ha perso il controllo rischiando di investire il titolare di un bar che stava andando al lavoro e danneggiando la vetrina del locale. Il fatto è accaduto all’alba di giovedì a Foligno, in via Meneghini, e nei guoi c’è finito un giovane del posto che, dopo aver preso in prestito il veicolo dal padre, si era ubriacato, causando l’incidente senza neanche fermarsi. A chiamare la polizia è stato il commerciante che se l’è vista brutta ma ha avuto la prontezza di appuntarsi la targa del fuoristrada. A quel punto è stato relativamente semplice, per gli agenti, rintracciare il proprietario e quindi il conducente della ‘vettura pirata’, peraltro con la revisione scaduta. Immediato l’alcol test per il giovane che ha dato esito ampiamente positivo, con conseguente denuncia a piede libero. Sanzionato invece il padre per la violazione dell’articolo 80 del Codice della Strada, con fermo amministrativo del veicolo.

