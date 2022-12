Il Briccialdi rende omaggio a Stanislao Falchi con un concerto a Cesi

Il conservatorio Briccialdi di Terni parteciperà all’appuntamento che l’associazione Filarmonica Cesana ha organizzato in occasione del centenario della morte del compositore e direttore d’orchestra Stanislao Falchi (Terni 29 gennaio 1851 – Roma 14 novembre 1922).

Lo spettacolo si terrà il 2 dicembre presso il teatro Titta Ruffo di Cesi alle ore 17.30, con ingresso libero. Sarà realizzato un ‘ritratto a due voci’ del compositore, affidato alla musicologa Silvia Paparelli e all’attore Riccardo Leonelli, che leggerà alcuni documenti originali del e sul musicista. All’evento prenderanno parte il baritono Marco Gaurini, allievo della classe di canto della professoressa Ambra Vespasiani, il soprano Maela Nicoletti, già allieva dell’istituto, il professor Claudio Fabbrizi al pianoforte. Il programma musicale prevede l’esecuzione di pagine cameristiche e operistiche di Falchi ma anche di musiche del grande repertorio dell’epoca (Puccini, Marchetti, Leoncavallo). Il concerto è organizzato con il patrocinio di Comune di Terni, Pro loco di Cesi e il Corpo bandistico Tullio Langeli. Si tratta di un concerto commemorativo dedicato a Falchi in cui saranno eseguite arie d’opera e da camera del compositore e di Filippo Marchetti (di cui ricorre il 120° anniversario dalla morte), suo predecessore nell’incarico di direttore del liceo musicale di Santa Cecilia. Il legame tra i due, testimoniato anche dal mottetto O vos omnes che Falchi scrisse in memoria di Marchetti, segnò i primi anni di vita dell’istituzione ceciliana, in un periodo particolarmente complesso e vivace della vita musicale romana, e motiva oggi la costituzione di una rete di istituzioni che hanno voluto collaborare nel rendere omaggio alle due importati figure, organizzando per l’occasione tre appuntamenti (a Terni, Camerino e Pesaro). Il successivo appuntamento sarà a Camerino, il prossimo 18 dicembre, alle ore 17. Il concerto è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Narni.

Condividi questo articolo su