Circolo Scherma Terni tricolore: trionfo baby con Chiara Anile

Enorme gioia per il Circolo Scherma Terni a Riccione, dove si è svolto il ‘Renzo Nostini’. Dopo i bronzi conquistati da Carlo Celi e Flavia Astolfi ecco che arriva il super trionfo della piccola spadista Chiara Anile in terra romagnola: ha conquistato il titolo di campionessa d’Italia nella categoria bambine sotto la guida del maestro Daniele Anile. Per lei successo nei quarti contro Maria Sole Romanini del Circolo Ravennate, quindi il 10-6 su Amelia Vincentini del Verona Scherma e, infine, il 10-3 al cospetto di Arianna Zaza. «Tutto lo staff – sottolinea il CST – si è adoperato negli ultimi tempi per un lavoro impeccabile che ha regalato questi frutti che inorgogliscono la città e il proprio circolo». Da segnalare inoltre l’8° posto di Annie Cecchetti, il 19° di Priscilla Proietti, il 39° di Sofia Casali e il 65° di Lucia Vincenti.

